Стали известны 20 номинантов на награду Golden Boy

Обнародован обновлённый список претендентов на награду Golden Boy. Приз вручается лучшему игроку Европы в возрасте до 21 года.

AP

Список номинантов появился на сайте Tuttosport. В их число вошли: Эдуарду Камавинга («Реал»); Букайо Сака («Арсенал»); Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»); Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»); Джамал Мусиала («Бавария»); Джованни Рейна («Боруссия Дортмунд»); Гави («Барселона»); Брайан Хиль («Тоттенхэм Хотспур»); Карим Давид Адейеми («РБ Зальцбург»); Райан Гравенберх («Аякс»); Даниэль Мальдини («Милан»); Флориан Вирц («Байер»); Вильям Салиба («Марсель»); Родриго («Реал»); Роберто Пикколи («Аталанта»); Педри («Барселона»); Нуну Мендеш («Пари Сен-Жермен»); Йереми Хесус Пино («Вильярреал»); Юрриен Тимбер («Аякс»); Шарль де Кателаре («Брюгге»). Напомним, что в топ-80 входил вингер казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. В прошлом году престижную награду выиграл нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд. Ранее Игорь Акинфеев объяснил, почему не намерен возвращаться в сборную России.