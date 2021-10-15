Стали известны 20 номинантов на награду Golden Boy

Короткая ссылка
Обнародован обновлённый список претендентов на награду Golden Boy. Приз вручается лучшему игроку Европы в возрасте до 21 года.
Стали известны 20 номинантов на награду Golden Boy
  • AP

Список номинантов появился на сайте Tuttosport.

В их число вошли: Эдуарду Камавинга («Реал»); Букайо Сака («Арсенал»); Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд»); Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»); Джамал Мусиала («Бавария»); Джованни Рейна («Боруссия Дортмунд»); Гави («Барселона»); Брайан Хиль («Тоттенхэм Хотспур»); Карим Давид Адейеми («РБ Зальцбург»); Райан Гравенберх («Аякс»); Даниэль Мальдини («Милан»); Флориан Вирц («Байер»); Вильям Салиба («Марсель»); Родриго («Реал»); Роберто Пикколи («Аталанта»); Педри («Барселона»); Нуну Мендеш («Пари Сен-Жермен»); Йереми Хесус Пино («Вильярреал»); Юрриен Тимбер («Аякс»); Шарль де Кателаре («Брюгге»).

Напомним, что в топ-80 входил вингер казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия.

В прошлом году престижную награду выиграл нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

Ранее Игорь Акинфеев объяснил, почему не намерен возвращаться в сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить