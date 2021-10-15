Акинфеев объяснил, почему не намерен возвращаться в сборную России

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, почему не намерен возобновлять карьеру в сборной России.

«Пора прекращать эти волны. Есть ребята — Сафонов, Максименко, — которые обязаны на данном этапе карьеры быть в сборной России и играть в ней. То, что меня помнят и ценят, — это хорошо. Но я здесь, живой, со мной ничего не случилось. Просто давно сказал: моя история со сборной закончилась. Когда ты принимаешь решение, то должен быть мужиком и следовать ему. Одно дело, если бы я играл за сборную два или три года. Провел удачный чемпионат мира и быстро ушёл — чтобы запомнили красавчиком. Но я был в национальной команде 15 лет, провёл 111 матчей. Важно понять: когда тебя вызывают в национальную сборную, сезон идёт почти без выходных. Нет времени на передышку и нормальное восстановление. Для меня сейчас самое золотое время. Живёшь в недельном цикле, матч сыграл — два дня восстанавливаешься. Когда тебе скоро 36, ты понимаешь: главное — грамотно подводить себя к играм», — цитирует Акинфеева Sport24.

Голкипер ЦСКА завершил международную карьеру после чемпионата мира — 2018, где сборная России дошла до четвертьфинала.

Ранее Акинфеев признался, что последнее дерби со «Спартаком» было худшим в истории.