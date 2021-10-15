Акинфеев признался, что последнее дерби со «Спартаком» было худшим в истории

Короткая ссылка
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал последнее московское дерби со «Спартаком» перед матчем красно-белых со столичным «Динамо» в 11-м туре чемпионата России по футболу.
Акинфеев признался, что последнее дерби со «Спартаком» было худшим в истории
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Какая разница, скучный матч, не скучный. Мое дело, я вышел на поле и обыграл «Спартак». И пускай это будет худшее дерби в истории. Не бывает каждый раз искрометных матчей. Вот с «Краснодаром» у нас была классная игра. По качеству, ударам, моментам. А запомнят все итоговые 0:0», — цитирует Акинфеева Sport24.

Красно-белые уступили армейцам в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 0:1. Победный мяч забил Антон Заболотный на 81-й минуте встречи.

«Спартак» сыграет с «Динамо» на своём поле 16 октября.

Ранее Акинфеев заявил, что был уверен в победе сборной России в матче со Словенией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить