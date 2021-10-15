Акинфеев признался, что последнее дерби со «Спартаком» было худшим в истории

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал последнее московское дерби со «Спартаком» перед матчем красно-белых со столичным «Динамо» в 11-м туре чемпионата России по футболу.

«Какая разница, скучный матч, не скучный. Мое дело, я вышел на поле и обыграл «Спартак». И пускай это будет худшее дерби в истории. Не бывает каждый раз искрометных матчей. Вот с «Краснодаром» у нас была классная игра. По качеству, ударам, моментам. А запомнят все итоговые 0:0», — цитирует Акинфеева Sport24.

Красно-белые уступили армейцам в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 0:1. Победный мяч забил Антон Заболотный на 81-й минуте встречи.

«Спартак» сыграет с «Динамо» на своём поле 16 октября.

Ранее Акинфеев заявил, что был уверен в победе сборной России в матче со Словенией.