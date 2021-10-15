Акинфеев заявил, что был уверен в победе сборной России в матче со Словенией

Короткая ссылка
Бывший вратарь сборной России и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал результат игры национальной команды в матче со Словенией в Мариборе.
Акинфеев заявил, что был уверен в победе сборной России в матче со Словенией
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Парни молодцы, что ещё в первом тайме забили два мяча — это предопределило ход игры. Да, словенцы пытались отыграться. Но, считаю, во втором тайме наши в целом контролировали ход матча. Я смотрел за игрой спокойно и был уверен, что команда выиграет», — цитирует Акинфеева Sport24.

Вместе с тем Акинфеев считает, что сборной России повезло в игре со Словенией. Однако он подчеркнул, что команда Валерия Карпина заслужила эту победу, поскольку главное было набрать три очка.

«Но и без удачи не обошлось. Хочется и дальше такого фарта. Пусть будет плохая игра, зато нужный результат», — заключил он.

Напомним, что Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команде после чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Сборная России за два тура до финиша отборочного турнира чемпионата мира 2022 года лидирует в группе Н, опережая на два очка команду Хорватии, с которой сыграет в последнем туре на выезде. Россияне в Мариборе переиграли словенцев со счётом 2:1.

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение Валерия Карпина убрать из рациона футболистов национальной команды сахар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить