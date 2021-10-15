Акинфеев заявил, что был уверен в победе сборной России в матче со Словенией

Бывший вратарь сборной России и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал результат игры национальной команды в матче со Словенией в Мариборе.

«Парни молодцы, что ещё в первом тайме забили два мяча — это предопределило ход игры. Да, словенцы пытались отыграться. Но, считаю, во втором тайме наши в целом контролировали ход матча. Я смотрел за игрой спокойно и был уверен, что команда выиграет», — цитирует Акинфеева Sport24.

Вместе с тем Акинфеев считает, что сборной России повезло в игре со Словенией. Однако он подчеркнул, что команда Валерия Карпина заслужила эту победу, поскольку главное было набрать три очка.

«Но и без удачи не обошлось. Хочется и дальше такого фарта. Пусть будет плохая игра, зато нужный результат», — заключил он.

Напомним, что Акинфеев объявил о завершении карьеры в национальной команде после чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Сборная России за два тура до финиша отборочного турнира чемпионата мира 2022 года лидирует в группе Н, опережая на два очка команду Хорватии, с которой сыграет в последнем туре на выезде. Россияне в Мариборе переиграли словенцев со счётом 2:1.

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение Валерия Карпина убрать из рациона футболистов национальной команды сахар.