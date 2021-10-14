Канчельскис высказался о запрете сладкого в сборной России по футболу

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение Валерия Карпина убрать из рациона футболистов национальной команды сахар.
Канчельскис высказался о запрете сладкого в сборной России по футболу
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«Будто Карпин сам не играл в футбол и не ел сладкого. Нас в Италии штрафовали за сладкую газировку. Но если футболисты захотят чего-то, пойдут в магазин и купят. Наверное, он что-то хочет новое привнести. Его решение. Главное, что есть результат», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

Сборная России под руководством Карпина за два тура до финиша отборочного турнира лидирует в группе Н, опережая на два очка команду Хорватии, с которой сыграет в последнем туре на выезде.

Ранее хавбек столичного «Спартака» Роман Зобнин рассказал о первом сборе национальной команды России при новом наставнике Валерии Карпине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить