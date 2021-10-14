Канчельскис высказался о запрете сладкого в сборной России по футболу

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение Валерия Карпина убрать из рациона футболистов национальной команды сахар.

«Будто Карпин сам не играл в футбол и не ел сладкого. Нас в Италии штрафовали за сладкую газировку. Но если футболисты захотят чего-то, пойдут в магазин и купят. Наверное, он что-то хочет новое привнести. Его решение. Главное, что есть результат», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

Сборная России под руководством Карпина за два тура до финиша отборочного турнира лидирует в группе Н, опережая на два очка команду Хорватии, с которой сыграет в последнем туре на выезде.

Ранее хавбек столичного «Спартака» Роман Зобнин рассказал о первом сборе национальной команды России при новом наставнике Валерии Карпине.