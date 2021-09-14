Зобнин рассказал об изменениях в сборной России при Карпине

Хавбек столичного «Спартака» Роман Зобнин рассказал о первом сборе национальной команды России при новом наставнике Валерии Карпине.

«Сбор получился хорошим, хотя времени и на тактику, и на «физику» было мало. В целом команда понимает видение и идеи тренера», — цитирует Зобнина пресс-служба «Спартака».

Полузащитник рассказал об изменениях в сборной.

«Поменялось многое! Начнём со схемы: фактически мы играем чёткие 4-3-3 с тремя опорными полузащитниками. Мы стараемся встречать соперника выше и прессинговать», — сказал он.

Зобнин также рассказал об изменениях в бытовом плане.

«Поменялось питание. Сейчас сахара действительно нет. Процедуры и восстановление теперь обязательны. Каждому футболисту присылают персональный список. Всё стало более организованным и систематизированным. Вечером игроки уже знают чёткое расписание своих процедур на следующий день», — сказал он.

После шести туров отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия занимает второе место в группе H, уступая Хорватии по разнице забитых и пропущенных мячей.

Ранее Карпин назвал защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса великим футболистом.