«Барселона» уступила «Реалу» на «Камп Ноу» в матче Примеры

«Барселона» на своём поле проиграла мадридскому «Реалу» в матче десятого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:1 в пользу столичной команды.

Мячи забили Давид Алаба (32-я минута), Лукас Васкес (94-я) и Серхио Агуэро (97-я).

Главный судья матча Хосе Санчес Мартинес показал жёлтые карточки Жерару Пике и Ферлану Менди.

«Реал» (20 очков) вышел на первое место Примеры. «Барселона» (8) идёт на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес назвал своего фаворита на «Золотой мяч».