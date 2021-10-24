Суарес: у Месси нет конкурентов в борьбе за «Золотой мяч»

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Уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес назвал своего фаворита на «Золотой мяч».
Суарес: у Месси нет конкурентов в борьбе за «Золотой мяч»
  • © AP Photo/Christophe Ena

«Я думаю, Лео заслужил «Золотой мяч», потому что на личном уровне он провёл прекрасный год, несмотря на то что с «Барселоной» выиграл только Кубок Испании. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом Примеры, выиграл Кубок Америки, на котором также стал лучшим бомбардиром и ассистентом. Всё это только увеличивает его шансы. Месси заслужил эту награду, потому что выиграл столько именно как футболист. Я думаю, у Лео нет конкурентов в борьбе за «Золотой мяч» в этом году», — цитирует Суареса Ole.

Напомним, что 10 августа Лионель Месси стал игроком французского «Пари Сен-Жермен». Он перешёл в клуб из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента.

Ранее Агаларов забил десятый мяч в РПЛ в матче с «Рубином».

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