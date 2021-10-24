Суарес: у Месси нет конкурентов в борьбе за «Золотой мяч»

Уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес назвал своего фаворита на «Золотой мяч».

«Я думаю, Лео заслужил «Золотой мяч», потому что на личном уровне он провёл прекрасный год, несмотря на то что с «Барселоной» выиграл только Кубок Испании. Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом Примеры, выиграл Кубок Америки, на котором также стал лучшим бомбардиром и ассистентом. Всё это только увеличивает его шансы. Месси заслужил эту награду, потому что выиграл столько именно как футболист. Я думаю, у Лео нет конкурентов в борьбе за «Золотой мяч» в этом году», — цитирует Суареса Ole.

Напомним, что 10 августа Лионель Месси стал игроком французского «Пари Сен-Жермен». Он перешёл в клуб из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента.

Ранее Агаларов забил десятый мяч в РПЛ в матче с «Рубином».