«Реал» уступил «Эспаньолу» в восьмом туре Примеры

Мадридский «Реал» потерпел поражение от барселонского «Эспаньола» в матче восьмого тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Барселоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе бело-синих отличились Рауль де Томас и Алейш Видаль на 17-й и 60-й минутах. Гости ответили только голом Карима Бензема (71').

Для подопечных Карло Анчеллотти это первое поражение в чемпионате Испании в текущем сезоне.

Таким образом «Эспаньол» набрал девять очков и поднялся на 12-е место. «Реал» лидирует в первенстве страны с 17 очками.

Ранее сообщалось, что гол Луиса Суареса помог «Атлетико» обыграть «Барселону» в матче Примеры.