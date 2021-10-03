«Реал» уступил «Эспаньолу» в восьмом туре Примеры

Короткая ссылка
Мадридский «Реал» потерпел поражение от барселонского «Эспаньола» в матче восьмого тура испанской футбольной Примеры.
«Реал» уступил «Эспаньолу» в восьмом туре Примеры
  • Reuters

Встреча прошла в Барселоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе бело-синих отличились Рауль де Томас и Алейш Видаль на 17-й и 60-й минутах. Гости ответили только голом Карима Бензема (71').

Для подопечных Карло Анчеллотти это первое поражение в чемпионате Испании в текущем сезоне.

Таким образом «Эспаньол» набрал девять очков и поднялся на 12-е место. «Реал» лидирует в первенстве страны с 17 очками.

Ранее сообщалось, что гол Луиса Суареса помог «Атлетико» обыграть «Барселону» в матче Примеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить