Гол Суареса помог «Атлетико» обыграть «Барселону» в матче Примеры
Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 2:0.
В составе хозяев на 23-й минуте отличился Тома Лемар, а на 44-й преимущество «матрасников» удвоил Луис Суарес.
Подопечные Диего Симеоне набрали 17 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» (12 очков) находится на восьмой строчке.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил уверенность, что главный тренер команды Рональд Куман поможет команде пройти сложный период.