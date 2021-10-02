Гол Суареса помог «Атлетико» обыграть «Барселону» в матче Примеры

Мадридский «Атлетико» одержал победу над каталонской «Барселоной» в матче восьмого тура испанской футбольной Примеры.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 2:0.

В составе хозяев на 23-й минуте отличился Тома Лемар, а на 44-й преимущество «матрасников» удвоил Луис Суарес.

Подопечные Диего Симеоне набрали 17 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» (12 очков) находится на восьмой строчке.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил уверенность, что главный тренер команды Рональд Куман поможет команде пройти сложный период.