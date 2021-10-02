Лапорта уверен, что Куман поможет «Барселоне» пройти сложный период

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Рональд Куман не будет уволен с поста главного тренера каталонского клуба.
Лапорта уверен, что Куман поможет «Барселоне» пройти сложный период
  • РИА Новости

«Рональд Куман и дальше будет тренером «Барселоны». Когда на поле вернутся футболисты, которые сейчас не играют из-за травм, наша игра улучшится. Куман — ориентир нашей команды, я поговорил с ним, сделал свои выводы», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Лапорта напомнил, что каталонский клуб пригласил 58-летнего голландского специалиста в трудный период для «Барселоны». По его словам, у Кумана могли быть моменты уныния, но сейчас всё восстановилось.

«Травмированные игроки постепенно выздоравливают, и мы получаем запас уверенности, Куман заслуживает этого», — добавил он.

Ранее бывший нападающий мадридского «Реала» Гути рассказал о своём отношении к «Барселоне».

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