Кафанов рассказал, позиции каких вратарей наиболее крепки в сборной России

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал список голкиперов, которые были включены в расширенный состав национальной команды на ноябрьские матчи.

«На текущий момент не вызывают сомнения кандидатуры только Матвея Сафонова и Маринато Гильерме. Что же касается окончательного списка, то он будет объявлен через неделю, 1 ноября», — цитирует Кафанова официальный сайт РФС.

В расширенный список сборной России было внесено пятеро вратарей. Помимо Сафонова из «Краснодара» и Гильерме из «Локомотива», в нём также оказались Сослан Джанаев («Сочи»), Никита Хайкин («Будё-Глимт») и Илья Лантратов («Химки»).

Ранее был объявлен расширенный состав сборной России на матчи квалификации ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.