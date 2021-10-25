Кафанов рассказал, позиции каких вратарей наиболее крепки в сборной России

Короткая ссылка
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов прокомментировал список голкиперов, которые были включены в расширенный состав национальной команды на ноябрьские матчи.
Кафанов рассказал, позиции каких вратарей наиболее крепки в сборной России
  • РИА Новости

«На текущий момент не вызывают сомнения кандидатуры только Матвея Сафонова и Маринато Гильерме. Что же касается окончательного списка, то он будет объявлен через неделю, 1 ноября», — цитирует Кафанова официальный сайт РФС.

В расширенный список сборной России было внесено пятеро вратарей. Помимо Сафонова из «Краснодара» и Гильерме из «Локомотива», в нём также оказались Сослан Джанаев («Сочи»), Никита Хайкин («Будё-Глимт») и Илья Лантратов («Химки»).

Ранее был объявлен расширенный состав сборной России на матчи квалификации ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить