Фетисов: правильное решение, что Дзюбу не вызвали

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о невызове нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России на ноябрьские матчи.

«Артём же не хочет. Если человек не хочет, зачем его вызывать? Всё правильно. Команда была в непростой ситуации, сейчас набрала ход. Считаю, что правильное решение, что Дзюбу не вызвали. Без него справятся», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба отказался от приглашения в сборную России на октябрьские матчи. Причина — неоптимальная форма. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин признал наличие конфликта с Дзюбой.

Ранее был объявлен расширенный состав сборной России на матчи квалификации ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.