«Алания» обыграла «Уфу» и вышла в 1/8 финала Кубка России по футболу

Владикавказская «Алания» одержала победу над «Уфой» в матче групповой стадии Кубка России по футболу.

Встреча прошла в столице Северной Осетии и завершилась со счётом 2:0.

В составе хозяев на 56-й минуте пенальти реализовал Давид Кобесов, а на 70-й отличился Батраз Хадарцев.

Таким образом, подопечные Спартака Гогниева набрали шесть очков и выиграли шестую группу элитного раунда Кубка России, что позволило им выйти в 1/8 финала. «Уфа» с двумя очками в активе заняла второе место, а третьим стал «Легион Динамо» (1) из Махачкалы.

Ранее сообщалось, что «Енисей» вырвал победу у «Крыльев Советов» и пробился в 1/8 финала Кубка России по футболу.