«Алания» обыграла «Уфу» и вышла в 1/8 финала Кубка России по футболу

Короткая ссылка
Владикавказская «Алания» одержала победу над «Уфой» в матче групповой стадии Кубка России по футболу.
«Алания» обыграла «Уфу» и вышла в 1/8 финала Кубка России по футболу
  • РИА Новости

Встреча прошла в столице Северной Осетии и завершилась со счётом 2:0.

В составе хозяев на 56-й минуте пенальти реализовал Давид Кобесов, а на 70-й отличился Батраз Хадарцев.

Таким образом, подопечные Спартака Гогниева набрали шесть очков и выиграли шестую группу элитного раунда Кубка России, что позволило им выйти в 1/8 финала. «Уфа» с двумя очками в активе заняла второе место, а третьим стал «Легион Динамо» (1) из Махачкалы.

Ранее сообщалось, что «Енисей» вырвал победу у «Крыльев Советов» и пробился в 1/8 финала Кубка России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить