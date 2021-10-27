«Енисей» вырвал победу у «Крыльев Советов» и пробился в 1/8 финала Кубка России по футболу

Красноярский «Енисей» взял верх над самарскими «Крыльями Советов» в матче групповой стадии Кубка России по футболу.

Встреча прошла в Красноярске и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре на 84-й минуте забил Никита Раздорских, а за четыре минуты до этого гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Дмитрий Цыпченко.

Таким образом, «Енисей» набрал шесть очков и выиграл группу 9 элитного раунда Кубка страны, что позволило ему выйти в 1/8 финала. «Крылья» (3 балла) заняли второе место, а на последней строчке оказалось ногинское «Знамя» (0 баллов).

Ранее сообщалось, что ЦСКА вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу.