«Кубань» разгромила «Краснодар» и вышла в 1/8 Кубка России
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Встреча, проходившая на стадионе «Кубань» в Краснодаре, завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Дубль на счету Максима Лаука, ещё один мяч забил Василий Алейников. С 51-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Реми Кабеллы.
«Кубань» выиграла группу 1, набрав шесть очков. «Краснодар» с тремя очками занял второе место и вылетел из турнира.
Ранее «Ростов» проиграл «Торпедо» в матче Кубка России.