«Кубань» разгромила «Краснодар» и вышла в 1/8 Кубка России

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В матче группового этапа Кубка России по футболу краснодарская «Кубань» одержала победу над ФК «Краснодар».
«Кубань» разгромила «Краснодар» и вышла в 1/8 Кубка России
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Встреча, проходившая на стадионе «Кубань» в Краснодаре, завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Дубль на счету Максима Лаука, ещё один мяч забил Василий Алейников. С 51-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Реми Кабеллы.

«Кубань» выиграла группу 1, набрав шесть очков. «Краснодар» с тремя очками занял второе место и вылетел из турнира.

Ранее «Ростов» проиграл «Торпедо» в матче Кубка России.

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