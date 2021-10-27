«Кубань» разгромила «Краснодар» и вышла в 1/8 Кубка России

В матче группового этапа Кубка России по футболу краснодарская «Кубань» одержала победу над ФК «Краснодар».

Встреча, проходившая на стадионе «Кубань» в Краснодаре, завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Дубль на счету Максима Лаука, ещё один мяч забил Василий Алейников. С 51-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Реми Кабеллы.

«Кубань» выиграла группу 1, набрав шесть очков. «Краснодар» с тремя очками занял второе место и вылетел из турнира.

Ранее «Ростов» проиграл «Торпедо» в матче Кубка России.