Хет-трик Языджи, штрафной Уткина, травма Айртона и матч-триллер в Сочи: чем запомнился 22-й тур РПЛ

Хет-трик Юсуфа Языджи помог ЦСКА разгромить «Рубин» в Москве, а дубль Малкома позволил «Зениту» взять верх над «Арсеналом». «Локомотив» и «Крылья Советов» одержали гостевые победы над «Ахматом» и «Сочи» с одинаковым счётом 3:2, а встречи помимо прочего запомнились красивыми голами Даниила Уткина и Антона Зиньковского. «Спартак» потерял очки в Нижнем Новгороде и остался недоволен работой судьи Сергея Иванова, не зафиксировавшего фол на Лукасе Айртоне. Чем запомнился 22-й тур РПЛ — в материале RT.

Очередная осечка «Спартака»

«Спартак» в 22-м туре РПЛ вновь не сумел порадовать своих болельщиков. Более того, после матча с «Нижним Новгородом» обсуждали не игру команды, а действия судьи Сергея Иванова. Главные претензии касались эпизода, произошедшего в самом конце первого тайма.

Кирилл Гоцук, пытаясь выбить мяч со своей половины поля, прямой ногой попал в голеностоп Айртону. Однако рефери не показал ему даже жёлтую карточку, посчитав, что контакт оказался ненамеренным. При этом бразильца унесли с поля на носилках. Позже выяснилось, что он получил контузию кости и мышц голени и выбыл из строя на месяц.

На 78-й минуте Иванов, посмотрев повтор, не засчитал гол Квинси Промеса с пенальти. Но в данном случае он всё сделал по правилам, поскольку футболист из Нидерландов, пробивая одиннадцатиметровый, умудрился попасть себе же мячом в опорную ногу, от которой снаряд залетел в сетку, что является нарушением.

К сожалению для поклонников красно-белых, мирный исход вполне можно назвать закономерным. Гости хотя и больше владели мячом, создали не так много моментов. А стоило Кристоферу Мартинсу Перейре незадолго до финального свистка открыть счёт, как Иброхимхалил Юлдошев спустя минуту его сравнял.

Так нижегородцы отобрали очки у «Спартака» во второй раз в текущем сезоне РПЛ. В Москве в прошлом году они вовсе одержали победу. В свою очередь десятикратные чемпионы России под руководством Паоло Ваноли одержали всего две победы во всех турнирах при таком же количестве поражений и одной ничьей.

Унизительный разгром от ЦСКА

Возникли вопросы и к обслуживавшей встречу ЦСКА и «Рубина» бригаде Кирилла Левникова, которая засчитала два довольно спорных первых гола армейцев. Причём судья не изменил своих решений даже после просмотра повторов. Сначала он не зафиксировал офсайд у Юсуфа Языджи, хотя возникло впечатление, что турок в моменте передачи с фланга опережал оппонента. А затем не зафиксировал игру рукой у Хесуса Медины, ассистировавшему Жану-Филиппу Гбамену.

Однако обвинять в неудаче рефери казанцы вряд ли имеют право, ведь они уступили по всем статьям — 1:6. Армейцы воспользовались проблемами соперника в обороне и проводили одну опасную атаку за другой. Особенно здорово смотрелись легионеры, пополнившие состав команды зимой.

Главным героем стал Языджи, оформивший хет-трик. Нападающий в первых четырёх турах РПЛ забил шесть мячей. Он первый в истории дебютант ЦСКА, который выдал такую результативную серию в национальном первенстве. Медина и Гбамен по разу отличились и ассистировали друг другу. А Хорхе Карраскаль отметился красивым ударом в ближний угол.

Для «Рубина» же эта встреча — одна из самых худших под руководством Леонида Слуцкого. Мало того, что гости крупно уступили, так ещё и завершили её вдевятером. В конце первого тайма вторую жёлтую карточку получил Александр Ломовицкий, а незадолго до финального свистка — Силвие Бегич. Единственным положительным моментом для гостей стал гол престижа в исполнении экс-армейца Константина Кучаева. А для Слуцкого очередное свидание с бывшей командой завершилось полным фиаско.

Сила воли «Локомотива»

Великолепно проявляют себя и иностранные новобранцы «Локомотива». В первую очередь это касается Вильсона Изидора. Зимой он переехал в Россию за €3,5 млн, и покупка молодого форварда, практически не получавшего практику в «Монако», в спортивном сообществе вызывала вопросы. Однако на новом месте француз начал приносить пользу моментально. Он отличился голами в трёх первых матчах РПЛ.

В тяжёлой выездной встрече с «Ахматом» нападающий на десятой минуте выполнил результативную передачу на Рифата Жемалетдинова, а в начале второго тайма сравнял счёт, замкнув прострел с фланга. А три очка железнодорожникам принёс другой новичок — Ян Кухта, который нанёс точный удар головой после розыгрыша корнера. Москвичи в пятый раз одержали победу в матче, по ходу которого уступали. Это лучший показатель в текущем сезоне РПЛ.

При этом грозненцы на протяжении всего противостояния смотрелись не хуже. Они больше владели мячом (55%) и намного чаще били по воротам (19 против 10), в том числе в створ (10 против 7). Очередной великолепный матч провёл арендованный у «Краснодара» Даниил Уткин. Он не только помог забить Александру Трошечкину, но и в пятый раз в нынешнем розыгрыше национального первенства отличился прямым ударом со штрафного. По этому показателю конкурентов у россиянина нет.

Невероятная развязка для «Крыльев Советов»

Матч-триллер выдали «Сочи» и «Крылья Советов», которые также забили пять мячей на двоих. Причём первый тайм не предвещал такой результативности. Команды были близки к тому, чтобы уйти в раздевалки при «нулях» на табло. Но на 45-й минуте Максим Глушенков открыл счёт после идеального прострела Антона Зиньковского.

А во второй половине встречи южане в довершение всех бед остались в меньшинстве. Сергей Терехов получил две необязательные жёлтые карточки и покинул поле. Окончательно всё стало ясно, когда Родригао в собственной штрафной сфолил на всё том же Зиньковском, и Юрий Горшков реализовал пенальти.

Однако хозяева проявили невероятную силу воли и, оказавшись в безвыходной ситуации, совершили камбэк. Всего за четыре минуты им удалось отличиться дважды. Причём перевернули ход игры футболисты, вышедшие на замену. Ивелин Попов отдал пару результативных передач, а Георгий Мелкадзе и Артём Макарчук отметились первыми голами в команде.

Но последнее слово осталось за Зиньковским. Получив мяч от Горшкова, он в касание практически с линии штрафной отправил мяч точно в дальнюю девятку без шансов для Сослана Джанаева и оформил своеобразный хет-трик: гол, ассист и заработанный пенальти. Так «Сочи» потерял очки во втором туре чемпионата страны подряд и позволил ЦСКА уйти в отрыв в борьбе за бронзу. Мало того, по потерянным очкам подопечные Владимира Федотова уступают и «Краснодару».

Победа «Зенита» за явным преимуществом

А вот «Зенит» не испытал ни малейших проблем в домашнем противостоянии с «Арсеналом» — 3:0. Показательный факт: туляки впервые в текущем сезоне Премьер-лиги не нанесли ни одного удара в створ ворот и вынудили скучать на последнем рубеже Михаила Кержакова. Однако практически до перерыва гостям удавалось сдерживать атаки соперника.

В нужный момент напомнил о себе один из пяти бразильцев в ростере петербуржцев — Малком. На 44-й минуте он открыл счёт, воспользовавшись прострелом Далера Кузяева с левого фланга, а сразу после перерыва оформил дубль, обыгравшись с Иваном Сергеевым. Теперь в активе латиноамериканца значатся 12 очков по системе «гол + пас» в нынешнем розыгрыше национального первенства, и по этому показателю он делит третье место в лиге с Сергеевым и Жемалетдиновым.

В концовке же точку поставил Юри Алберто, соотечественник Малкома. Изначально он остался в запасе, но вышел на замену по истечении часа встречи. Бразилец успел замкнуть прострел Данила Кругового и отметиться четвёртым голом в футболке «Зенита» во всех соревнованиях. Петербуржцы же благодаря ничьей в матче «Динамо» — «Ростов» до пяти очков увеличили отрыв от бело-голубых.