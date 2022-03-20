«Крылья Советов» на 90-й минуте вырвали победу над «Сочи» в матче РПЛ
Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:2.
На 45-й минуте гостей вывел вперёд Максим Глушенков, а на 78-й «Крылья» удвоили своё преимущество благодаря голу Юрия Горшкова с пенальти. Хозяев ответили результативными ударами Георгия Мелкадзе и Артёма Макарчука на 80-й и 83-й минутах. Однако самарцы всё же вырвали победу на 90-й минуте — решающий мяч забил Антон Зиньковски.
Сочинцы с 63-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Сергея Терехова.
Таким образом, «Крылья Советов» набрали 32 очка и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Сочи» (38) находится на четвёртой строчке.
Ранее сообщалось, что «Уфа» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 22-го тура РПЛ.