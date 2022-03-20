Сергей Иванов заявил, что легионеры ЦСКА не намерены покидать команду
- РИА Новости
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«Ничего по поводу ситуации с отъездом легионеров не изменилось. Более того, у клуба есть заявление от легионеров: «Не беспокойтесь, мы никуда не уйдём. Мы хотим и дальше играть в футбол, который нравится нам и команде. Нам нравится командная химия в раздевалке», — цитирует Иванова «Чемпионат».
Он отметил, что ощущение взаимопонимания в раздевалке зачастую играет решающую роль в командных видах спорта и армейцы находятся на правильном пути.
ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 6:1. Армейцы занимают третье место в таблице чемпионата, набрав 42 очка.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.
Ранее полузащитник ЦСКА Хесус Медина выразил мнение, что армейцы могут догнать «Зенит», который лидирует в РПЛ.