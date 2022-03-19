«Локомотив» переиграл «Ахмат» в матче с пятью голами в 22-м туре РПЛ

Московский «Локомотив» на выезде одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе железнодорожников отличились Рифат Жемалетдинов (на десятой минуте), Вильсон Изидор (на 54-й минуте) и Ян Кухта (на 62-й минуте). У хозяев забили Александр Трошечкин (на 20-й минуте) и Даниил Уткин (45 + 3').

Таким образом, «Локомотив» набрал 34 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Ахмат» (31 очко) опустился на седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграл с «Нижним Новгородом» вничью в матче РПЛ.