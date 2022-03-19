«Спартак» сыграл с «Нижним Новгородом» вничью в матче РПЛ

«Спартак» и «Нижний Новгород» не смогли выявить победителя в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.

Игра, которая прошла в городе на Волге, завершилась со счётом 1:1.

В составе красно-белых мяч забил Кристофер Мартинс (72'). У «Нижнего Новгорода» отличился Иброхимхалил Юлдошев (74').

Главный судья матча Сергей Иванов из Ростова-на-Дону после просмотра VAR отменил гол с пенальти Квинси Промеса на 72-й минуте. Нидерландский полузащитник во время удара два раза коснулся мяча.

«Спартак» (27 очков) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» (24) идёт на 11-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (45).

Ранее сообщалось, что гол Кузьмичёва принёс победу «Химкам» над «Уралом» в матче РПЛ.