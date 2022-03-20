Кварацхелия не знает, останется ли он в «Рубине»

Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос по поводу своего будущего.

«Останусь ли я в «Рубине?» Пока не знаю», — цитирует Кварацхелию «РБ Спорт».

При этом он не стал отвечать, оказывается ли давление на его родных со стороны грузинской федерации футбола.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Кварацхелия выступает за «Рубин» с 2019 года. В этом сезоне он провёл за команду 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о разгромном поражении от ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги со счётом 1:6.