Слуцкий: смешно обсуждать судейство при поражении со счётом 1:6

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 22-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА (1:6).

«Сложно комментировать. Команды разного уровня. Я не видел судейские моменты. Смешно это обсуждать при таком счёте. Можно ли братьев назвать моими учениками? Это у них надо спросить», — цитирует Слуцкого «Чемпионат».

Он добавил, что готовился заменить Александра Ломовицкого. По словам тренера, он чувствовал, что его могут удалить. Но когда игрок стоял на бровке и ждал замену, Ломовицкий нарушил правила и получил красную карточку. По мнению Слуцкого, удаление было справедливым.

По итогам 22-го тура РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Рубин» — десятый (25 очков).

Ранее Сайманов не стал отвечать на вопрос об отставке Слуцкого из «Рубина».