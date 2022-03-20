Слуцкий: смешно обсуждать судейство при поражении со счётом 1:6
- РИА Новости
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«Сложно комментировать. Команды разного уровня. Я не видел судейские моменты. Смешно это обсуждать при таком счёте. Можно ли братьев назвать моими учениками? Это у них надо спросить», — цитирует Слуцкого «Чемпионат».
Он добавил, что готовился заменить Александра Ломовицкого. По словам тренера, он чувствовал, что его могут удалить. Но когда игрок стоял на бровке и ждал замену, Ломовицкий нарушил правила и получил красную карточку. По мнению Слуцкого, удаление было справедливым.
По итогам 22-го тура РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Рубин» — десятый (25 очков).
Ранее Сайманов не стал отвечать на вопрос об отставке Слуцкого из «Рубина».