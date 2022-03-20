Сайманов не стал отвечать на вопрос об отставке Слуцкого из «Рубина»
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
«Что происходит с «Рубином»? Проиграли. Разгром? В этот раз — да», — цитирует Сайманова «Спорт-Экспресс».
Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. «Рубин» закончил матч без двух футболистов: судья удалил Александра Ломовицкого и Сильвие Бегича.
По итогам 22-го тура РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Рубин» — десятый (25 очков).
Ранее Ломовицкий чуть не сломал дверь в подтрибунном помещении после удаления в матче с ЦСКА.