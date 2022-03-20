Сайманов не стал отвечать на вопрос об отставке Слуцкого из «Рубина»

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов проигнорировал вопрос об отставке Леонида Слуцкого после разгрома в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от московского ЦСКА (6:1).

«Что происходит с «Рубином»? Проиграли. Разгром? В этот раз — да», — цитирует Сайманова «Спорт-Экспресс».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев. «Рубин» закончил матч без двух футболистов: судья удалил Александра Ломовицкого и Сильвие Бегича.

По итогам 22-го тура РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Рубин» — десятый (25 очков).

Ранее Ломовицкий чуть не сломал дверь в подтрибунном помещении после удаления в матче с ЦСКА.