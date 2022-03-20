ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 6:1 в матче 22-го тура РПЛ

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В матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА на своём поле принимал казанский «Рубин».
ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 6:1 в матче 22-го тура РПЛ
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

Голами в составе ЦСКА отметились Юсуф Языджи (4′, 67′, 86′), Жан-Филипп Гбамен (11′), Хесус Медина (24′) и Хорхе Карраскаль (26′). Для Гбамена и Карраскаля забитые мячи стали дебютными в составе армейцев.

На 38-й минуте встречи полузащитник «Рубина» Константин Кучаев смог отыграть один мяч. С поля были удалены игроки казанского клуба Александр Ломовицкий и Сильвие Бегич.

По итогам 22-го тура РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Рубин» — десятый (25 очков).

Ранее Ломовицкий чуть не сломал дверь в подтрибунном помещении после удаления в матче с ЦСКА.

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