Глава РПЛ Хачатурянц подтвердил, что вернулся в Россию

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц отреагировал на информацию о своём возвращении на родину.

«Вернулся ли я обратно в Россию? Да, вчера я прилетел в Москву. Всё хорошо, работаю», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

До этого функционер покидал Москву по личным обстоятельствам, однако опроверг информацию о своём пребывании в Лондоне.

Хачатурянц стал президентом РПЛ в ноябре 2021 года, сменив на этом посту Сергея Прядкина.

Ранее Хачатурянц поблагодарил португальца Витора Перейру за работу на посту главы департамента судейства РФС.