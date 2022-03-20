Глава РПЛ Хачатурянц подтвердил, что вернулся в Россию

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц отреагировал на информацию о своём возвращении на родину.
Глава РПЛ Хачатурянц подтвердил, что вернулся в Россию
  • РИА Новости

«Вернулся ли я обратно в Россию? Да, вчера я прилетел в Москву. Всё хорошо, работаю», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

До этого функционер покидал Москву по личным обстоятельствам, однако опроверг информацию о своём пребывании в Лондоне.

Хачатурянц стал президентом РПЛ в ноябре 2021 года, сменив на этом посту Сергея Прядкина.

Ранее Хачатурянц поблагодарил португальца Витора Перейру за работу на посту главы департамента судейства РФС.

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