Глава РПЛ Хачатурянц подтвердил, что вернулся в Россию
- РИА Новости
«Вернулся ли я обратно в Россию? Да, вчера я прилетел в Москву. Всё хорошо, работаю», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».
До этого функционер покидал Москву по личным обстоятельствам, однако опроверг информацию о своём пребывании в Лондоне.
Хачатурянц стал президентом РПЛ в ноябре 2021 года, сменив на этом посту Сергея Прядкина.
Ранее Хачатурянц поблагодарил португальца Витора Перейру за работу на посту главы департамента судейства РФС.