Хачатурянц поблагодарил Перейру за работу на посту главы департамента судейства РФС

Короткая ссылка
Президент Российский премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц отреагировал на уход руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) португальца Витора Перейры.

«Мы благодарны Витору за проделанную работу и профессиональное отношение к делу», — цитирует Хачатурянца пресс-служба РФС.

Однако он отметил, что договорённости сторон предполагают, что в дальнейшем сотрудничество ещё может возобновиться.

«Хочу подчеркнуть, что решение не окажет негативного влияния на деятельность департамента судейства, в том числе на оперативную. Работа продолжается в полном объёме», — добавил Хачатурянц.

Перейра возглавил департамент судейства РФС 23 сентября 2021 года, а соглашение с ним было рассчитано на два сезона. Он сменил на этом посту венгра Виктора Кашшаи.

Ранее сообщалось, что Перейра покинул пост главы департамента судейства РФС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить