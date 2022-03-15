Хачатурянц поблагодарил Перейру за работу на посту главы департамента судейства РФС

Президент Российский премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц отреагировал на уход руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) португальца Витора Перейры.

«Мы благодарны Витору за проделанную работу и профессиональное отношение к делу», — цитирует Хачатурянца пресс-служба РФС.

Однако он отметил, что договорённости сторон предполагают, что в дальнейшем сотрудничество ещё может возобновиться.

«Хочу подчеркнуть, что решение не окажет негативного влияния на деятельность департамента судейства, в том числе на оперативную. Работа продолжается в полном объёме», — добавил Хачатурянц.

Перейра возглавил департамент судейства РФС 23 сентября 2021 года, а соглашение с ним было рассчитано на два сезона. Он сменил на этом посту венгра Виктора Кашшаи.

Ранее сообщалось, что Перейра покинул пост главы департамента судейства РФС.