Португалец Перейра покинул пост главы департамента судейства РФС

В Российском футбольном союзе (РФС) объявили об уходе руководителя департамента судейства португальца Витора Перейры со своего поста.

Как сообщает пресс-служба РФС, контракт расторгнут по взаимному согласию сторон, однако это не затронет участие специалиста в экспертно-судейской комиссии при президенте организации.

Исполняющим же обязанности главы департамента судейства назначен заместитель председателя департамента по вопросам реформы судейства Павел Каманцев. Кроме того, его заместителем станет Николай Иванов, который в том числе будет заниматься дебрифингами арбитров.

Перейра возглавил департамент судейства РФС 23 сентября 2021 года, а соглашение с ним было рассчитано на два сезона. Он сменил на этом посту венгра Виктора Кашшаи.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий подверг жёсткой критике главного арбитра матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» Виталия Мешкова.