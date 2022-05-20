Чемпионат мира по плаванию перенесён из Казани в Мельбурн

Президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам объявил о переносе чемпионата мира 2022 года по плаванию на короткой воде в Мельбурн (Австралия).

«В Австралии есть замечательные традиции плавания, и мы с нетерпением ждём возвращения в Мельбурн. Я уверен, что FINA успешно проведёт этот чемпионат. Мы невероятно благодарны стране-хозяйке за то, что она выступила с инициативой проведения этой престижной встречи», — приводит слова Аль-Мусаллама официальный сайт FINA.

Напомним, что в марте 2022 года Международная федерация плавания (FINA) лишила Казань права проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года.

23 марта FINA сообщила об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех турниров под её эгидой до конца 2022 года.

Чемпионат пройдёт с 13 по 18 декабря 2022 года.

Ранее FINA одобрила мировые рекорды россиян Климента Колесникова, Ильи Бородина и Евгении Чикуновой.