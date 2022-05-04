FINA утвердила мировые рекорды трёх российских пловцов
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Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП).
Колесников на прошлогоднем чемпионате Европы по водным видам спорта установил рекорд планеты на дистанции 50 м на спине, продемонстрировав результат 23,93 секунды, а затем улучшил собственное достижение — 23,80.
Бородин обновил три юношеских рекорда мира. На 400 м комплексом россиянин в мае 2021-го стал победителем чемпионата Европы по водным видам спорта. Затем он выиграл в этой же дисциплине на короткой воде на чемпионате Европы 7 ноября, а спустя месяц улучшил свой результат, став серебряным призёром чемпионата мира на короткой воде.
Чикунова дважды обновила юношеский мировой рекорд на дистанции 200 м брассом на короткой воде и стала чемпионкой Европы.
Ранее глава ВФП Сальников высказался о возможной смене гражданства российскими спортсменами.