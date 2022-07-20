Врач «Крыльев» — о состоянии Пиняева: ни в какой реанимации он не лежит

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Врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев рассказал о состоянии полузащитника самарцев Сергея Пиняева.
Врач «Крыльев» — о состоянии Пиняева: ни в какой реанимации он не лежит
  • РИА Новости

«Сергей в нормальном состоянии. Ни в какой реанимации, как пишут, он не лежит. В хорошем состоянии на сегодняшний день», — цитирует Чачаева «Чемпионат».

20 июля Пиняев досрочно закончил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование.

Также стал известен предварительный диагноз футболиста.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее врач Сеченовского университета предположил, что Пиняев травмировал грудную клетку.

 

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