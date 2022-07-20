Врач Сеченовского университета предположил, что Пиняев травмировал грудную клетку

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Врач Сеченовского университета объяснил, почему полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев попал в больницу после тренировки команды.
Врач Сеченовского университета предположил, что Пиняев травмировал грудную клетку
  • РИА Новости

«Исходя из имеющейся информации, скорее всего, человек не поперхнулся, как сообщалось изначально, а травмировал грудную клетку, и одна или несколько альвеол лёгкого лопнули (разорвались). Воздух вышел из лёгкого, сдавил его снаружи. При этой ситуации невозможно сделать вдох, поэтому развивается дыхательная недостаточность. Уровень кислорода в крови падает, и может развиться ишемия мозга (кислородное голодание). Это, в свою очередь, приводит к нарушению движений», — заявил врач в беседе с RT.

СМИ сообщили, что Пиняев досрочно закончил тренировку. Футболиста увезли в реанимацию.

Ранее в «Крыльях Советов» рассказали подробности об уходе Антона Зиньковского в «Спартак».

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