В «Крыльях Советов» рассказали о подробностях ухода Зиньковского в «Спартак»

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Первый заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Роман Дьяков высказался об уходе полузащитника Антона Зиньковского в «Спартак».
В «Крыльях Советов» рассказали о подробностях ухода Зиньковского в «Спартак»
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«Зиньковский достаточно долго шёл к тому, чтобы оказаться в команде с высоким уровнем индивидуального мастерства. Несомненно, у «Спартака» подбор игроков качественнее. В такой среде Зиньковский может продолжать расти. Аргументов удерживать его в таком состоянии нет. Это было бы неправильно», — приводит слова Дьякова «Спорт-Экспресс».

Контракт с футболистом подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступило в силу 2 июля. Футболист будет выступать за московскую команду под 17-м номером.

«Спартак» в матче первого тура чемпионата России 16 июля в гостях сыграет с грозненским «Ахматом». В этот же день «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Оренбургом».

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Валерий Кечинов оценил шансы московского «Спартака» в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

 

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