Кечинов: «Спартак» вряд ли будет бороться за чемпионство

Бывший нападающий сборной России по футболу Валерий Кечинов оценил шансы московского «Спартака» в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.

«Думаю, «Спартак» может попасть в пятёрку. Я исхожу из того, что те команды, которые в сезоне были выше «Спартака», сейчас несколько слабее: «Сочи», ЦСКА, «Динамо», «Краснодар». Они играют своими воспитанниками», — цитирует «Матч ТВ».

По его мнению, петербургский «Зенит» является главным фаворитом чемпионата.

«Я видел игры «Зенита» с ЦСКА, со «Спартаком», «Сочи» — петербуржцы сильнее этих команд на две-три головы», — сказал бывший футболист «Спартака».

Он также подчеркнул, что московское «Динамо» не сможет составить серьёзную конкуренцию «Зениту».

«Так что команда Семака, моё мнение, явный фаворит», — заключил он.

«Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2021/22. Далее в турнирной таблице расположились «Сочи», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА. «Спартак» финишировал на десятом месте.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился мнением о состоянии нынешнего «Спартака».