Канчельскис раскритиковал «Спартак» за постоянные жалобы

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился мнением о состоянии нынешнего «Спартака».

«Спартак» — бардак, а не клуб, скандальная команда. Всё время жалуются и жалуются. Когда девять раз становились чемпионами, никто не жаловался. В нынешнем «Спартаке» нет футбольных людей, а раньше были — тот же Романцев! У них самая большая база болельщиков, народная команда, но что сейчас с ними происходит? Даже в Европе знают о существовании такого клуба», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Он также заявил, что Зареме Салиховой не нужно везде кричать о футболе, а необходимо заняться своим делом. По его словам, в «Спартаке» плохой менеджмент и полный бардак.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

«Спартак» в матче первого тура чемпионата России 16 июля в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».

Ранее Канчельскис поделился мнением о матче за Суперкубок с участием «Зенита» и «Спартака».