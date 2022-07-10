Канчельскис — о поражении «Спартака» в Суперкубке: Абаскалю нужно уйти в детский сад

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о матче за Суперкубок с участием «Зенита» и «Спартака».

«Мне жалко болельщиков «Спартака». Сами верите, что будет лучше? Абаскалю нужно уйти в детский сад. Издеваются над «Спартаком». Вы не имеете права получать четыре мяча. У вас задача бороться за первое место. Зато потом вы начинаете критиковать. В таком случае будете занимать пятые, шестые, девятые места. Флаг вам в руки», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Мячи забили Иван Сергеев (на 30-й минуте), Малком (на 34-й минуте), Вендел (на 46-й минуте) и Матео Кассьерра (на 93-й минуте).

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о поражении в матче за Суперкубок России по футболу с санкт-петербургским «Зенитом».