Пиняев находится в клинике Самарского медицинского университета
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«Сейчас футболист находится в клинике Самарского государственного медицинского университета под наблюдением медиков. Состояние удовлетворительное», — сообщает ТАСС.
20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование.
Также СМИ сообщали, что стал известен предварительный диагноз Пиняева.
В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее «Крылья Советов» сделали официальное заявление о состоянии здоровья Пиняева.