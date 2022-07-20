Пиняев находится в клинике Самарского медицинского университета

В пресс-службе Министерства спорта Самарской области сообщили, что полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев находится в клинике государственного медицинского университета под наблюдением врачей.

«Сейчас футболист находится в клинике Самарского государственного медицинского университета под наблюдением медиков. Состояние удовлетворительное», — сообщает ТАСС.

20 июля Пиняев досрочно завершил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование.

Также СМИ сообщали, что стал известен предварительный диагноз Пиняева.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее «Крылья Советов» сделали официальное заявление о состоянии здоровья Пиняева.