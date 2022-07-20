«Крылья Советов» сделали официальное заявление о состоянии здоровья Пиняева
- РИА Новости
«Во вторник Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании. Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности. Ситуация находится под контролем медицинского штаба. Ждём скорейшего выздоровления», — сообщается в Telegram-канале клуба.
20 июля Пиняев досрочно закончил тренировку из-за проблем с лёгкими. Футболиста увезли в больницу на обследование.
Также СМИ сообщали, что стал известен предварительный диагноз футболиста.
В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии Пиняева.