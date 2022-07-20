Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии Пиняева

Врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев сообщил о состоянии полузащитника Сергея Пиняева.

«Всё нормально. Нормально себя чувствует. Завтра будет консилиум врачей. Всё решится. Страшного ничего нет, не переживайте. Вернётся в строй, не волнуйтесь», — цитирует Чачаева «Спорт-Экспресс».

20 июля стал известен предположительный диагноз Пиняева.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее в «Крыльях Советов» рассказали подробности об уходе Антона Зиньковского в «Спартак».