Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии Пиняева

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Врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев сообщил о состоянии полузащитника Сергея Пиняева.
Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии Пиняева
  • РИА Новости

«Всё нормально. Нормально себя чувствует. Завтра будет консилиум врачей. Всё решится. Страшного ничего нет, не переживайте. Вернётся в строй, не волнуйтесь», — цитирует Чачаева «Спорт-Экспресс».

20 июля стал известен предположительный диагноз Пиняева.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее в «Крыльях Советов» рассказали подробности об уходе Антона Зиньковского в «Спартак».

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