Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии Пиняева
- РИА Новости
«Всё нормально. Нормально себя чувствует. Завтра будет консилиум врачей. Всё решится. Страшного ничего нет, не переживайте. Вернётся в строй, не волнуйтесь», — цитирует Чачаева «Спорт-Экспресс».
20 июля стал известен предположительный диагноз Пиняева.
В сезоне-2021/22 полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.
Ранее в «Крыльях Советов» рассказали подробности об уходе Антона Зиньковского в «Спартак».