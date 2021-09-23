Дубль Пиняева, четыре сейва Кузнецова в «лотерее» и вылет «Ростова»: чем запомнились матчи группового этапа Кубка России

«Крылья Советов» забили десять безответных мячей в ворота «Знамени» и добились самой крупной победы в истории турнира в том числе благодаря дублю 16-летнего Сергея Пиняева. Четыре сейва Алексея Кузнецова в серии пенальти помогли «Уфе» дожать «Легион-Динамо». «Химки» в «лотерее» сенсационно уступили «Саранску». А «Ростов» с минимальным счётом проиграл «Чайке» и потерял шансы на выход в плей-офф. Чем запомнились матчи группового этапа Кубка России — в материале RT.

Невероятная серия пенальти в Махачкале

Если большинству команд РПЛ в среду удалось одержать лёгкие победы, «Уфе» пришлось по-настоящему помучиться с представляющим третий по силе дивизион страны «Легионом-Динамо». Махачкалинцы дома дали бой сопернику из элиты, который вышел на поле в составе, близком к оптимальному. Попал в основу даже лучший бомбардир Премьер-лиги на данный момент Гамид Агаларов.

Однако ворота хозяев до самого последнего момента не удавалось поразить ни ему, ни партнёрам. А по истечении часа встречи подопечные Рената Избулатова вовсе вышли вперёд. Спастись гостям удалось лишь на 94-й минуте, когда после подачи с фланга пришедший в чужую штрафную центральный защитник Алексей Никитин отправил мяч в сетку.

В итоге судьба противостояния решилась в серии пенальти, главным героем которой стал резервный вратарь башкортостанцев Алексей Кузнецов. Голкипер отразил все четыре удара оппонентов с точки. Мало того, третью попытку в составе «Легиона-Динамо» исполнял его коллега Адил Магомедов, но Кузнецов дважды парировал его выстрелы. В первом случае Алексей раньше времени вышел с «ленточки», что не ускользнуло от внимания судьи. Но и во втором футболист «Уфы» остался на высоте и принёс своей команде тяжёлую волевую победу.

Исторический разгром в Ногинске

Казалось, обязано дать бой «Крыльям Советов» и «Знамя». За подмосковный коллектив выступает целый ряд именитых возрастных футболистов (Ренат Янбаев, Роман Шишкин, Александр Рыжков), а главной звездой является бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008 Роман Павлюченко.

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Однако на фоне молодых и быстрых подопечных Игоря Осинькина ветераны не сумели ничего продемонстрировать. Разница в скорости бросалась в глаза с первых минут, а самарцы организовывали одну атаку за другой. Результат превзошёл самые смелые ожидания поклонников гостей — 10:0. Это самая крупная победа в истории турнира.

Отрадно, что сумел проявить себя и один из главных юных талантов отечественного футбола Сергей Пиняев. Полузащитник впервые оказался включён в основной состав «Крыльев» и оформил дубль, а также отдал результативную передачу. Попутно он попал в десятку самых молодых авторов голов кубка. Проявили себя и другие исполнители. Так, Дмитрий Цыпченко оформил хет-трик, а Иван Сергеев — дубль. Отличился даже новичок Гленн Бейл.

У хозяев же на поле в концовке вышел известный блогер Евгений Спиряков, занявший место на последнем рубеже. Дебют на профессиональном уровне вышел не очень удачным — три пропущенных мяча. Наставник «Знамени» Анатолий Кертоакэ после финального свистка назвал произошедшее «рекламным ходом».

Уверенная победа «Динамо» в Ставрополе

А вот две другие команды, представляющие РПЛ, добились побед с теннисным счётом. Москвичи в динамовском дерби не оставили шансов одноклубникам из Ставрополя — 6:0. Любопытно, что Сандро Шварц тоже не стал беречь основу и с первых минут выпустил на поле практически всех сильнейших.

В итоге именитые гости отличились по три раза в каждом из таймов. Причём больше одного мяча забить не удалось никому. Чужие ворота поразили Дмитрий Скопинцев, Денис Макаров, Константин Тюкавин, Даниил Фомин, Сильвестр Игбун и Ярослав Гладышев. Особенно примечателен гол последнего, ведь 18-летний форвард дебютировал в составе родного коллектива и сумел сразу же отметиться на табло.

В свою очередь, «Арсенал» не оставил шансов ещё одному «Динамо» — брянскому. Уже к 20-й минуте туляки отличились трижды и сняли все вопросы об исходе встречи. А в конце первого тайма Кингз Кангва забил и четвёртый мяч. Однако хозяевам удалось порадовать собравшихся на трибунах людей голом престижа в исполнении Максима Новикова. Полузащитник нанёс красивый и сильный дальний удар, с которым Егор Шамов не справился. Во втором тайме гости сбавили обороты, но всё же ещё дважды поразили чужие ворота. Это удалось сделать Зурико Давиташвили и Александру Тудорие — 6:1.

Дебютный гол Кадырова в Одинцове

Другим представителям Премьер-лиги победы дались не настолько легко. Например, «Ахмат» хотя и разгромил «Кайрат-Москву» (3:0), но два мяча из трёх провёл с пенальти. Примечательно, что открыть счёт в данном противостоянии удалось в середине первого тайма Абубакару Кадырову. Для 25-летнего племянника главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова этот гол стал дебютным во взрослой карьере.

«Краснодару» пришлось помучиться в поединке со скромным «Ленинградцем». Подопечные Сергея Кирьякова ни в чём не уступили маститому оппоненту, но им не хватило немного везения.

Южане же реализовали преимущество в классе в концовках таймов. Сначала Александр Черников опередил оппонента незадолго до перерыва после розыгрыша стандартного положения. Поставил же точку Гжегож Крыховяк, воспользовавшийся грубой ошибкой защитника. Так поляк забил первый мяч в составе новой команды.

А «Нижний Новгород» под руководством Александра Кержакова вовсе лишь раз вынудил капитулировать барнаульское «Динамо». Ворота соперника в самом начале игры поразил Илья Берковский. Молодому полузащитнику удался великолепный выстрел из пределов штрафной в ближнюю девятку.

Сенсационное поражение «Ростова» в домашних стенах

Однако не обошёлся игровой день Кубка России и без неожиданностей. Так, «Химки» в смешанном составе уступили в серии пенальти «Саранску». Начало встречи не предвещало подмосковной дружине проблем. Уже на 11-й минуте Александр Долгов отправил снаряд в сетку, воспользовавшись великолепной передачей Дениса Глушакова. В дальнейшем гости могли неоднократно развить своё преимущество, но вместо этого пропустили необязательный мяч после перерыва.

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А главными героями «лотереи» стали братья Шебановы. Денис парировал удары с точки Бесарда Сабовича и всё того же Долгова, а Алексей реализовал решающую попытку — 7:6. Впрочем, шансов на выход в 1/8 финала у хозяев всё равно не осталось, поскольку оба своих матча они уже провели и больше двух очков не наберут. А вот «Химкам» для решения задачи необходимо обыгрывать имеющую в активе три балла «Балтику».

Первой же командой, обеспечившей себе попадание в плей-офф, сенсационно стала «Чайка». Команда из Ростовской области ещё в прошлом сезоне успешно выступала в подэлитном дивизионе, но была переведена в ФНЛ-2 из-за скандала с договорным матчем. Однако даже после вынужденного понижения в классе она не стала намного слабее, что и продемонстрировала в Кубке страны. Подопечные Сергея Ташуева сначала обыграли сражающееся за место в Премьер-лиге «Торпедо», а затем оставили ни с чем «Ростов» — 1:0.

Первый тайм дерби «Чайка» провела образцово. Номинальные хозяева ничего не позволили сделать сопернику в атаке, а сами открыли счёт. Результативным ударом отметился один из лидеров коллектива из Песчанокопского Иван Олейников.

Лишь во второй половине встречи фаворит вспомнил о серьёзной разнице в классе и начал создавать моменты. Однако мяч чудом не шёл в ворота Евгения Помазана. Например, Николай Комличенко с пары метров пробил прямо в руки голкиперу, хотя перед ним был практически пустой створ. «Ростов» потерпел неожиданное поражение и вновь не сумел одержать победу под руководством Юрия Сёмина. Пока в активе опытного специалиста на новом месте значится лишь одна победа при трёх ничьих и трёх поражениях.