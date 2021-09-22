«Ростов» вылетел из Кубка России по футболу после поражения от «Чайки»
«Ростов» потерпел поражение в матче элитного раунда Кубка России по футболу от «Чайки».
- @rostovfc
Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Чайки».
Победный гол забил Иван Олейников на 22-й минуте матча.
Команда Юрия Сёмина закончила выступление в турнире.
Ранее сообщалось, что «Химки» проиграли по пенальти «Саранску» в матче Кубка России.
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