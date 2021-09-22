«Ростов» вылетел из Кубка России по футболу после поражения от «Чайки»

«Ростов» потерпел поражение в матче элитного раунда Кубка России по футболу от «Чайки».

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Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Чайки». Победный гол забил Иван Олейников на 22-й минуте матча. Команда Юрия Сёмина закончила выступление в турнире. Ранее сообщалось, что «Химки» проиграли по пенальти «Саранску» в матче Кубка России.