«Ростов» вылетел из Кубка России по футболу после поражения от «Чайки»

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«Ростов» потерпел поражение в матче элитного раунда Кубка России по футболу от «Чайки».
«Ростов» вылетел из Кубка России по футболу после поражения от «Чайки»
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Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу «Чайки».

Победный гол забил Иван Олейников на 22-й минуте матча.

Команда Юрия Сёмина закончила выступление в турнире.

Ранее сообщалось, что «Химки» проиграли по пенальти «Саранску» в матче Кубка России.

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