Блокировка за фамилию: почему футбольный тренер Хохлов намерен взыскать с Facebook 150 млн рублей

Бывший футболист сборной России, а в настоящий момент главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов объяснил, почему решил подать иск против Facebook. По словам специалиста, пользователей блокируют за упоминание его фамилии, расценивая её как неуважительное прозвище украинцев. Представитель бывшего спортсмена Анна Варганова в интервью RT объяснила, почему у её клиента хорошие шансы на победу, и подтвердила, что Хохлов требует 150 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба.

«Правила Facebook не запрещают людям иметь фамилию Хохлов»

Бывший футболист сборной России, а в настоящий момент главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов столкнулся с неожиданной проблемой. Выяснилось, что подписчиков социальных сетей Facebook и Instagram массово блокируют за упоминание его фамилии. Об этом рассказал журналистам сам специалист.

«Ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально пользоваться Facebook и Instagram. Мне многие люди позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия, а они попадают в бан на неделю. Впервые мы заметили подобное в конце весны», — цитирует тренера Octagon.

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Причина наказаний заключается в том, что в социальных сетях фамилию Хохлова принимают за пренебрежительное прозвище украинцев «хохлы» и усматривают в этом оскорбление по национальному признаку.

Устав от соответствующих жалоб болельщиков, экс-спортсмен решил подать в суд на Facebook, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. Сам он рассказал об этом только в среду, но заявление было зарегистрировано Солнцевским районным судом Москвы ещё 1 июля.

«В производство... поступило исковое заявление Хохлова Дмитрия Валерьевича к Facebook об обязании ответчика разблокировать все упоминания фамилии истца в постах и комментариях в принадлежащей ответчику социальной сети», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы суда.

При этом в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции» сообщили, что специалист намерен взыскать с руководства социальной сети 150 млн рублей в качестве возмещения морального ущерба. На 5 октября назначено заседание, которое начнётся в 12:00 (мск).

Отреагировали на инцидент даже в Государственной Думе России. Депутат Виталий Милонов усмотрел в произошедшем «нарушение прав человека» и не исключил возможной блокировки социальной сети на территории страны.

«Это беспредельная ситуация. Правила Facebook для пользователей точно не запрещают людям иметь фамилию Хохлов. Думаю, они должны исправить технический просчёт и сделать исключение для наставника «Ротора». Они же русского языка не знают, поэтому с высокой доли вероятности компания исправит алгоритм отслеживания контента, и проблема будет решена», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

«Администрация соцсети накладывает санкции за корень «хохол»

Для того чтобы понять, почему было принято решение подать иск на американскую компанию, RT связался с самим Хохловым, но он отказался от комментариев. Зато представитель бывшего футболиста Анна Варганова рассказала о действиях своего клиента. Она подтвердила, что пользователей наказывали якобы за разжигание межнациональной розни.

«Например, публикует человек фото Хохлова и подписывает его соответствующим образом — «Хохлов», а его за это тут же блокируют. Кого-то на три дня, а кого — и на месяц в зависимости от «степени вины». Причём у самого Дмитрия Валерьевича нет аккаунтов ни в Facebook, ни в Instagram. Речь не идёт о том, что подписчиков наказывали за лайки. Грубо говоря, администрация соцсети накладывает санкции за корень «хохол». Тренер, можно сказать, решил побороться за свою фамилию, ведь болельщики теперь просто боятся употреблять её. Это не совсем правильно», — заявила юрист в интервью RT.

По её словам, пострадавшие пытались связаться с техподдержкой Facebook и объяснить, что ни о каком оскорблении украинцев речи не идёт, но эффекта это не возымело. Мало того, в соцсетях до сегодняшнего дня продолжают банить людей.

«Видимо, там хотят, чтобы Хохлов поменял фамилию. Мне тяжело понять логику американской стороны», — посетовала представитель тренера.

При этом она назвала шансы на победу в данном разбирательстве весьма высокими, но подчеркнула, что для начала необходимо правильно оповестить о заседании сам Facebook.

«Сейчас нужно соблюсти все права американской компании, чтобы решение Солнцевского районного суда оказалось действительно на территории США. По сути, 5 октября он будет только выносить определение, как правильно их уведомлять. Согласно конвенции, каждое государство, ратифицировавшее её, должно создать центральные органы, которые занимаются этим, если получен иск к иностранному юридическому лицу. В России Минюст отдал данное право на аутсорсинг юридической компании. Собственно, суд и вынесет определение, что она обязана уведомить Facebook. А если не появится правильного уведомления, решения российских судов никогда не будут приняты на территории США», — добавила Варганова.

Если же все формальности окажутся соблюдены, в Соединённых штатах Америки обязаны подчиниться решению отечественного суда.

«Подобные прецеденты уже есть. Так, в Канаде гражданка страны подала иск на крупную американскую компанию и выиграла дело. А главное, суд США тогда признал, что этот вердикт имеет силу на территории США», — пояснила юрист.

При этом она призвала не ждать разрешения ситуации даже до конца года, так как значительное время уйдёт только на оповещение противоположной стороны.

«Ничего гарантировать нельзя. Надеемся, социальная сеть к этому моменту уже будет в курсе наших претензий. Дальше может произойти всё что угодно. Представители Facebook вправе заявить целую кучу возражений», — предположила Варганова.

Представитель Хохлова подтвердила, что её клиент действительно намерен получить за понесённый моральный ущерб 150 млн рублей, хотя и назвала шансы на это невысокими.

«Во-первых, Дмитрий Валерьевич требует от руководства соцсети перестать блокировать пользователей за его упоминание. Что касается ущерба в 150 млн руб., действительно заявили именно такую сумму, исходя из того, что Дмитрий Валерьевич — известный человек. Хотя российские суды такие деньги, как правило, не присуждают, постараемся их получить», — пообещала Варганова.