Представитель Хохлова рассказала о сроках принятия решения по иску тренера к Facebook

Анна Варганова, представитель бывшего полузащитника сборной России, а ныне наставника волгоградского «Ротора» Дмитрия Хохлова, ответила на вопрос о том, есть ли у тренера шансы на победу по иску к американской компании Facebook.

«Шансы хорошие, если правильно уведомим Facebook. Будет ли вынесено решение до конца года? Ничего гарантировать нельзя. Надеемся, социальная сеть к этому моменту уже будет в курсе наших претензий. Дальше может произойти всё что угодно. Представители Facebook вправе заявить целую кучу возражений», — сказала Варганова в интервью RT.

Напомним: Хохлов заявил, что подал в суд на Facebook из-за того, что компания расценивает любое упоминание его фамилии как «пренебрежительное название представителей украинской нации».

Ранее Варганова объяснила, почему в США обязаны будут принять решение Солнцевского районного суда Москвы.