Представитель Хохлова рассказала о сроках принятия решения по иску тренера к Facebook
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«Шансы хорошие, если правильно уведомим Facebook. Будет ли вынесено решение до конца года? Ничего гарантировать нельзя. Надеемся, социальная сеть к этому моменту уже будет в курсе наших претензий. Дальше может произойти всё что угодно. Представители Facebook вправе заявить целую кучу возражений», — сказала Варганова в интервью RT.
Напомним: Хохлов заявил, что подал в суд на Facebook из-за того, что компания расценивает любое упоминание его фамилии как «пренебрежительное название представителей украинской нации».
Ранее Варганова объяснила, почему в США обязаны будут принять решение Солнцевского районного суда Москвы.