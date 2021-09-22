Представитель Хохлова рассказала о сроках принятия решения по иску тренера к Facebook

Короткая ссылка
Анна Варганова, представитель бывшего полузащитника сборной России, а ныне наставника волгоградского «Ротора» Дмитрия Хохлова, ответила на вопрос о том, есть ли у тренера шансы на победу по иску к американской компании Facebook.
Представитель Хохлова рассказала о сроках принятия решения по иску тренера к Facebook
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Шансы хорошие, если правильно уведомим Facebook. Будет ли вынесено решение до конца года? Ничего гарантировать нельзя. Надеемся, социальная сеть к этому моменту уже будет в курсе наших претензий. Дальше может произойти всё что угодно. Представители Facebook вправе заявить целую кучу возражений», — сказала Варганова в интервью RT.

Напомним: Хохлов заявил, что подал в суд на Facebook из-за того, что компания расценивает любое упоминание его фамилии как «пренебрежительное название представителей украинской нации».

Ранее Варганова объяснила, почему в США обязаны будут принять решение Солнцевского районного суда Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить