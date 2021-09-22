Представитель Хохлова рассказала о нюансах иска к Facebook

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Анна Варганова, представитель бывшего полузащитника сборной России, а ныне главного тренера волгоградского «Ротора» Дмитрия Хохлова, рассказала об иске в суд на американскую компанию Facebook.
Представитель Хохлова рассказала о нюансах иска к Facebook
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Например, публикует человек фото Хохлова и подписывает его соответствующим образом «Хохлов», а его за это тут же блокируют. Кого-то на три дня, а кого — и на месяц, в зависимости от степени вины. При этом у самого Дмитрия Валерьевича нет аккаунтов ни в Facebook, ни в Instagram. Речь не идёт о том, что подписчиков наказывали за лайки. Грубо говоря, администрация соцсети накладывает санкции на подписчиков за корень «хохол». Их обвиняют в том, что они якобы разжигают межнациональную рознь. Тренер, можно сказать, решил побороться за своё имя, ведь болельщики теперь просто боятся употреблять его. Это не совсем правильно», — сказала представитель тренера в интервью RT.

Ранее Хохлов рассказал, что подал в суд на Facebook из-за того, что компания расценивает любое упоминание его фамилии как «пренебрежительное название представителей украинской нации».

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