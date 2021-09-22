Тренер Хохлов подал в суд на Facebook из-за своей фамилии

Главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов рассказал, что подал в суд на американскую компанию Facebook.

«Проблема в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья не можем нормально пользоваться Facebook. Мне многие звонили и говорили о том, что при каждом упоминании фамилия блокируется, а они попадают в бан на неделю», — цитирует Хохлова «Октагон».

После 12 туров Футбольной национальной лиги «Ротор» располагается на 12-м месте в турнирной таблице с 15 очками.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» победил барнаульское «Динамо» в матче второго тура группового этапа Кубка России.