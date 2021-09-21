Проблемы с реализацией и нездоровая атмосфера вокруг команды: почему Виторию не стоит винить во всех бедах «Спартака»

Главного тренера Руя Виторию называют одним из главных виновников последних неудач «Спартака». В ходе пресс-конференции португальца вновь спросили о возможном уходе, а ветеран клуба Евгений Ловчев призвал отправить специалиста в отставку. Но несмотря на ряд неудачных решений Витории, команда продолжает демонстрировать неплохой уровень игры, в то время как неудовлетворительные результаты связаны с низкой реализацией.

За последние семь дней московский «Спартак» потерпел два болезненных поражения, в обоих случаях пропустив в концовках встреч. Сначала красно-белые проиграли польской «Легии» в Лиге Европы, а затем уступили московскому ЦСКА в Российской премьер-лиге. Неудивительно, что на команду обрушился шквал критики, а в футбольном сообществе вновь заговорили о возможной отставке Руя Витории.

По окончании встречи восьмого тура чемпионата России своё мнение относительно случившегося выразило объединение фанатов красно-белых — «Фратрия». В заявлении на официальной странице организации в Twitter сказано, что «Спартак» уступил в «матче года, который обязан был выигрывать», а футболисты «в очередной раз опозорили великое имя клуба».

Но если болельщики не называли виновников поражения, то некоторые известные в прошлом спортсмены сосредоточили своё внимание именно на фигуре главного тренера. Так, Евгений Ловчев негативно высказался о выступлении Витории на послематчевой пресс-конференции и призвал уволить португальца.

«Тренер «Спартака» говорит, что мы играли здорово. А я, дурак, смотрел футбол этот. Говорит, что создали моменты. А я видел, как Чалов не забил с девятиметровой отметки, когда ему Эджуке откатил мяч. Стопроцентный гол! И таких моментов я не видел у «Спартака». Пока этот тренер будет говорить, что мы здорово играли... Гнать надо, ёлки-палки! Игроков так прикрывает? Да он себя прикрывает! Они здорово играли, а мы, дураки, здесь смотрим!» — заявил Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Ожидаемо, что в ходе общения с прессой наставнику «Спартака» пришлось отвечать на вопросы, касавшиеся не только встречи с ЦСКА, но и своей возможной отставки. Об этом португальца спрашивали и раньше, а после двух обидных поражений подряд его возможный уход из клуба был обречён стать одной из самых обсуждаемых тем в российском футболе.

«Сегодня нам не везло. Мы ценим наших фанатов, слышали их — огромное им спасибо за поддержку. По поводу моего положения в клубе — с самого начала мне было непросто, но я тренирую достаточно долго. Поэтому не надо говорить о слухах о моём увольнении, надо сохранять концентрацию и работать. Слухи — издержки профессии. Конечно, это непростой момент, игроки чувствуют ситуацию — невероятно, что произошло с «Легией» и ЦСКА, мы сделали всё, чтобы победить. Армейцы поймали удачу за хвост, но это футбол. Единственный выход — не говорить об этом, а работать, сфокусироваться на работе. Может, надо как-то закрыться. Я говорю с вами, так как это моя обязанность», — сказал Витория.

В целом можно понять недовольство фанатов и тех, кому «Спартак» небезразличен. Под руководством нового наставника команда уже успела безропотно упустить возможность квалифицироваться в Лигу чемпионов, на своём поле проиграть главному аутсайдеру группы в Лиге Европы, а также потерпеть четыре поражения в РПЛ и расположиться на девятой строчке в турнирной таблице. И особенно тяжело это воспринимается из-за того, что ещё несколько месяцев назад красно-белые играючи разбирались с ЦСКА в дерби, громили «Краснодар» со счётом 6:1 и отмечали завоевание серебряных медалей чемпионата. С того момента состав остался практически прежним, а главные изменения произошли именно на тренерском мостике. Поэтому неудивительно, что многие видят проблему в Витории.

И Руя есть за что упрекнуть. По сути, он пришёл в уже выстроенный и неплохо сбалансированный коллектив. Он мог использовать идеи Доменико Тедеско и развивать то, что создал немец, но пошёл революционным путём. Португалец перешёл на схему с двумя центральными защитниками, сменил модель построения игры в нападении, но нововведения не оказали положительного эффекта. В семи матчах «Спартак» набрал лишь десять очков, и специалисту пришлось вернуться к проверенной 3—4—1—2.

Безусловно, глупо винить Виторию за желание привить команде любимый им стиль игры. Ведь именно в этом и заключается задача тренера — использовать собственный опыт и наработки, чтобы сделать коллектив сильнее. Немногие согласятся неотступно следовать идеям своего предшественника, даже если это помогает побеждать. Но если одни специалисты проводят реформы неспешно и поэтапно, то другие стараются сделать это предельно быстро. И не всегда это приводит к положительным результатам.

Достаточно обратить внимание на пример «Баварии» и «Интера», в которых летом сменились наставники. Вместо Ханс-Дитера Флика и Антонио Конте рулевыми стали не менее идейные Юлиан Нагельсман и Симоне Индзаги. Однако даже они не стали рубить с плеча и в спешке заниматься реорганизацией. Наоборот, постарались сделать процесс максимально безболезненным и пока добились неплохих результатов.

Мюнхенцы хоть и сыграли вничью в первом туре Бундеслиги в Мёнхенгладбахе, но следующие семь встреч выиграли с общим счётом 37:4, включая крупную победу над «Барселоной», а миланцы взяли верх в трёх матчах из четырёх и расположились на второй строчке таблицы Серии А. Уступили они только «Реалу» в Лиге чемпионов на последних минутах.

В случае с Виторией вопросы вызывает сам факт его назначения на должность главного тренера «Спартака», ведь это решение казалось крайне нелогичным. Если руководство устраивала игра команды при Тедеско, то стоило найти приверженца подобной философии, своего рода продолжателя традиций. А не ставить на эту должность того, кто гарантированно захочет сменить курс и тем самым может спровоцировать кризис.

Но ситуация со «Спартаком» во многом парадоксальна тем, что даже явные проблемы не мешают команде демонстрировать довольно неплохой уровень игры. Причём так было ещё до того, как Витория признал поспешность своих решений и вернул формацию с тремя центральными защитниками, так любимую Тедеско. В большинстве матчей москвичи выступали с позиции силы и доминировали на поле, а особенно ярко это проявилось именно в последних трёх встречах. Но если с «Химками» удалось добиться обнадёживающей победы, то с «Легией» и ЦСКА всё сложилось неудачно.

И набрать шесть очков в последних матчах помешали не сложности в организации игры в нападении или защите. Красно-белые имели множество возможностей отличиться в обоих из них, но не использовали их. Верные шансы забить упустил Эсекьель Понсе, удару «шведкой» Виктора Мозеса не хватило точности, а гол Квинси Промеса был отменён из-за офсайда. При этом пропущенные мячи стали следствием либо индивидуальных ошибок футболистов, либо стечения обстоятельств. Но вряд ли в этом виноват Витория.

Если посмотреть на расширенную статистику, то «Спартак» является одним из лидеров РПЛ по созданным моментам и при этом весьма надёжен в обороне. Показатель ожидаемых голов в чужие ворота (xG) составляет 11,08 (четвёртое место), а в свои (xGA) — всего 4,24 (первое место). Если бы красно-белые бережно относились к своим шансам, а их соперники не были столь удачливы, то делили бы первую строчку в таблице, имея равное число баллов с «Динамо», «Краснодаром» и «Зенитом».

О чём это говорит? О наличии проблем с реализацией вкупе с невезением. «Спартак» по-прежнему регулярно создаёт опасность у ворот противника и достойно защищается у своих, но нападающие некачественно выполняют свою работу, в то время как в ворота красно-белых регулярно залетают не самые логичные мячи. Достаточно вспомнить чудо-удар защитника «Рубина» Ильи Самошникова в первом туре или тот же гол форварда ЦСКА Антона Заболотного в дерби. За весь матч армейцы всего восемь раз угрожали воротам Александра Максименко, а во втором тайме и вовсе смотрелись блекло, но удачный отскок и неотразимое добивание перевернули всё с ног на голову.

На данный момент лишь один футболист «Спартака» входит в десятку лучших бомбардиров РПЛ. Понсе делит восьмое место в списке с тремя голами — на пять меньше, чем у лидирующего Гамида Агаларова из «Уфы». При этом его ближайшим преследователем среди партнёров по команде является центральный полузащитник Роман Зобнин (два). Александр Соболев лишь раз сумел огорчить противника, а Джордан Ларссон и вовсе ни разу не забил. И это при том, что в прошлом сезоне оба отличились по 15 раз во всех турнирах.

Примечательно, что год назад красно-белые демонстрировали схожие показатели после первых восьми туров. Тогда xG составлял 13,38, в то время как xGA равнялся 7,4. Следовательно, хоть подопечные Тедеско и немного больше создавали у чужих ворот, но и чаще допускали моменты у своих. Однако тогда у москвичей был более сложный календарь. К 21 сентября они уже успели встретиться с «Сочи», «Локомотивом», ЦСКА и «Рубином» (сейчас в этом списке не было железнодорожников).

На старте нынешнего первенства подопечных Витории ждали менее сильные противники, чем может быть обусловлено и снижение числа опасных эпизодов у ворот Максименко. Только проблема в том, что если год назад оппоненты красно-белых реализовали примерно столько, сколько и должны были, то в этот раз — заметно больше. Чего нельзя сказать о самих спартаковцах. Как итог, разница забитых и пропущенных мячей ухудшилась — 8:8 вместо 13:8.

Следовательно, главный вопрос состоит в том, почему игроки, которые год назад пользовались практически каждой возможностью огорчить оппонента, перестали это делать. И однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Быть может, причиной послужило разочарование из-за ухода Тедеско или непринятие методов работы Витории. По словам экс-футболиста «Спартака» Сослана Гатагова, ряд представителей коллектива назвали сборы под руководством португальца «самыми лёгкими в их жизни». И если сам Руй счёл это комплиментом, то на деле всё может быть не так радужно. Не стоит исключать, что неправильно подобранные нагрузки и спровоцировали заминку на старте.

Возможно, дело в нездоровой атмосфере вокруг клуба, возникновение которой во многом было спровоцировано появлением скандального канала Заремы Салиховой — супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна. Достаточно вспомнить, как жёстко в нём критиковалось приглашение Витории, и насколько важная и конфиденциальная информация публиковалась. Всё это не могло остаться незамеченным болельщиками, но также тренером и его подопечными. И очень сложно представить, насколько непросто им было абстрагироваться от этого на поле.

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Таким образом, нельзя полностью отрицать вину Витории в проблемах «Спартака». Португалец явно мог иначе построить процесс реформирования команды и сделать его максимально комфортным для всех футболистов — особенно перед квалификацией Лиги чемпионов. Но в то же время нельзя винить его ни за колоссальные сложности с реализацией у его игроков, ни за создание нерабочей обстановки внутри клуба. За эти вещи он не ответственен, поэтому и не должен нести наказание.

В связи с этим, отправлять Виторию в отставку прямо сейчас кажется нелогичным шагом, который может лишь спровоцировать возникновение новых трудностей. Безболезненно сменить его смог бы лишь Тедеско, но возвращение немца пока кажется маловероятным. Поэтому логично предоставить Рую время и подождать, пока уровень реализации у его подопечных поднимется хотя бы до средних значений, а соперникам перестанет хотя бы немного везти.

Что касается ухода Витории, то в данный момент этот шаг может быть обоснованным только в том случае, если он потерял контроль над коллективом. Однако, пока доказательств последнего не видно. И это с учётом того, что в «Спартаке» недовольство наставником довольно быстро становится достоянием общественности. Достаточно вспомнить, как Артём Дзюба называл «тренеришкой» Унаи Эмери, или о развёрнутой кампании против Массимо Карреры.