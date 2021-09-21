Уткин похвалил Заболотного после матча между ЦСКА и «Спартаком»

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался об игре нападающего московского ЦСКА Антона Заболотного в матче восьмого тура Российской премьер-лиги со столичным «Спартаком».

«Не могу не поздравить Антона Заболотного — ему от меня доставалось, а сегодня он просто молодец. И гол, и удаление, и русский леший-халк, когда он на трибуны полез после забитого гола», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Антона Заболотного на 81-й минуте. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Армейцы набрали 13 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с десятью очками в активе находится на девятой строчке.

Ранее Уткин заявил, что матч ЦСКА со «Спартаком» получился выше его ожиданий.