Уткин заявил, что матч ЦСКА со «Спартаком» получился выше его ожиданий

Известный спортивный журналист Василий Уткин подвёл итоги матча восьмого тура Российской премьер-лиги между московскими ЦСКА и «Спартаком».

«Мне показалось, что игра была выше моих ожиданий, хотя я почитал: многие её ругают. Она была невысокого качества, если говорить в общем. Я сказал «выше ожиданий», потому что прекрасно понятно, что обе команды не в порядке. Обеим командам не хватает чего-то существенного», — сказал журналист на своём YouTube-канале.

Он отметил, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев выступает за команду только из-за того, что больше просто некому играть. Также Уткин признался, что не понимает, зачем «Спартаку» Квинси Промес в его нынешней форме.

«Думаю, в матч-менеджменте Руй Витория переиграл Алексея Березуцкого. Но любая ничейная игра перестаёт быть ничейной, если происходит один точный удар. Обе команды забили. Оба гола проверяли на офсайд. У ЦСКА офсайда не было, у «Спартака» — был», — добавил Уткин.

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Антона Заболотного на 81-й минуте. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Армейцы набрали 13 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с десятью очками в активе находится на девятой строчке.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев сказал, чего не удалось красно-белым в матче с ЦСКА.