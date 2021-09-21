Бакаев сказал, чего не удалось «Спартаку» в матче с ЦСКА

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Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев ответил на вопрос по поводу поражения от столичного ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Что не удалось? Не забили, проиграли», — приводит слова Бакаева «Спорт-Экспресс».

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Заболотного на 81-й минуте. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». 

Армейцы набрали 13 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с десятью очками в активе находится на девятой строчке.

Ранее известный спортивный журналист Василий Уткин заявил, что главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий чудом не сгубил игру со «Спартаком».

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