Уткин: Березуцкий чудом не сгубил игру со «Спартаком»

Известный спортивный журналист Василий Уткин подверг критике главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого за решения по ходу матча восьмого тура Российской премьер-лиги со «Спартаком».

«Березуцкий вообще-то чудом не сгубил игру. Ему как тренеру повезло. Сильно. Яка Бийол не должен был выйти на второй тайм. Березуцкому надо было разобраться в перерыве, что он не может играть (получив адский мяч в лицо и сотрясение мозга). Березуцкий не разобрался», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По его мнению, специалисту стоило ещё в раздевалке перестроить игру в спокойной обстановке, но пришлось делать перестановки по ходу второго тайма, а после перехода на четыре защитника подопечные Березуцкого выглядели неубедительно.

«Спартак» заслуживает любых слов за то, что не забил в это время, вплоть до похухнания.

А просто надо было решить в раздевалке...

Что ж, молодому тренеру должно везти. Куда без удачи. Кому повезет — у того и петух снесёт, да чего там — у того и Заболотный забьёт. Это правда жизни», — заключил Уткин.

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Заболотного на 81-й минуте. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Армейцы набрали 13 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с десятью очками в активе находится на девятой строчке.

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что пытался подойти к матчу с ЦСКА с холодной головой.